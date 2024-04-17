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Київський суддя не задекларував будинок за понад 30 млн грн, в якому "періодично буває" – розслідування

Київський суддя не задекларував будинок за понад 30 млн грн, в якому "періодично буває" – розслідування

Голова Північного апеляційного господарського суду Києва Олег Хрипун

Йдеться про котеджне містечко "Вітаград", що розташоване за сім кілометрів від Києва.

Голова Північного апеляційного господарського суду Києва Олег Хрипун не задекларував будинок у котеджному містечку "Вітаград" на Київщині у селі Ходосівка, у якому, за його ж словами, він періодично "буває".   

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Як розповіли журналісти, у декларації судді Олега Хрипуна за 2023 рік не вказано, що він має власне житло. Втім він володіє земельною ділянкою у Чистопіллі, а також вказана оренда будинку у Підгірцях.

Проте журналісти Bihus.Info помітили, що авто, яким користується суддя, вранці виїжджає із дорогого котеджного містечка "Вітаград", що під Києвом. Вартість будинків там  стартує від 18 мільйонів гривень.

Один із будинків у у котеджному містечку
Один із будинків у у котеджному містечку "Вітаград" у селі Ходосівка, на Київщині

У колишньої тещі Хрипуна тут є нерухомість – земельна ділянка, на якій розташований двоповерховий маєток на майже 300 квадратів з власним басейном на території. В соцмережах забудовника сказано, що ціна такого котеджу – 870 тисяч доларів, тобто понад 34 мільйонів гривень.

У маєтку проживає колишня дружина судді, із якою він розлучився 2014 року. Хрипун каже, що нібито не користується цією нерухомістю постійно, а періодично відвідує колишню дружину, тож і "буває тут". А відтак наполягає, що не знає як і для чого декларувати цей маєток.

Нагадаємо, київський прокурор оселився в котеджному містечку, де будинки коштують від 18 мільйонів (відео).

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