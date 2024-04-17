Київський суддя не задекларував будинок за понад 30 млн грн, в якому "періодично буває" – розслідування

Йдеться про котеджне містечко "Вітаград", що розташоване за сім кілометрів від Києва.

Голова Північного апеляційного господарського суду Києва Олег Хрипун не задекларував будинок у котеджному містечку "Вітаград" на Київщині у селі Ходосівка, у якому, за його ж словами, він періодично "буває".

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Як розповіли журналісти, у декларації судді Олега Хрипуна за 2023 рік не вказано, що він має власне житло. Втім він володіє земельною ділянкою у Чистопіллі, а також вказана оренда будинку у Підгірцях.

Проте журналісти Bihus.Info помітили, що авто, яким користується суддя, вранці виїжджає із дорогого котеджного містечка "Вітаград", що під Києвом. Вартість будинків там стартує від 18 мільйонів гривень.

Один із будинків у у котеджному містечку "Вітаград" у селі Ходосівка, на Київщині

У колишньої тещі Хрипуна тут є нерухомість – земельна ділянка, на якій розташований двоповерховий маєток на майже 300 квадратів з власним басейном на території. В соцмережах забудовника сказано, що ціна такого котеджу – 870 тисяч доларів, тобто понад 34 мільйонів гривень.

У маєтку проживає колишня дружина судді, із якою він розлучився 2014 року. Хрипун каже, що нібито не користується цією нерухомістю постійно, а періодично відвідує колишню дружину, тож і "буває тут". А відтак наполягає, що не знає як і для чого декларувати цей маєток.

Нагадаємо, київський прокурор оселився в котеджному містечку, де будинки коштують від 18 мільйонів (відео).

Читайте також провідні новини дня: