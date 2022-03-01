Київський міський центр крові приймає донорів: графік, адреси

Акцент наразі на 3 та 4 групах негативного резус-фактору.
Київський міський центр крові приймає донорів щоденно від 8:00 до 16:00.
Час прийому скоротили, зважаючи на питання безпеки донорів. Як передає КМДА, центр крові сформував достатній стратегічний запас. Щодо його поповнення – акцент наразі на 3 та 4 групах негативного резус-фактору.
Детальніше ви можете дізнатися за телефонами: 093-199-34-16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.
Адреси, де можна здати кров:
вул. Максима Берлінського, 12 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити (правобережна частина міста).
вул. Петра Запорожця, 26 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові (лівобережна частина міста).
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