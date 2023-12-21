Київський метрополітен відмовився купувати в українського виробника потяги із наскрізними проходами

Таке рішення у метрополітені пояснюють тим, що Крюківський вагонобудівний завод нібито не виконав вимоги, встановлені тендерною документацією на закупівлю.

Київський метрополітен скасував рішення про закупівлю потягів із наскрізними проходами та інклюзивними місцями, які мав виготовити Крюківський вагонобудівний завод.

Як пише LIGA.net, про це повідомив заступник начальника метро Дмитро Пінчук.

Таке рішення Пінчук пояснив тим, що Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) нібито не виконав вимоги, встановлені тендерною документацією на закупівлю.

Таким чином, процедура закупівлі продовжується відповідно до умов, визначених правилами Європейського банку реконструкції та розвитку.

КВБЗ вже оскаржує рішення Київського метрополітену у Господарському суді Києва та вимагає повернути контракт.

За інформацією видання, метрополітен має намір реагувати на позов “відповідно до чинного законодавства України”.

Раніше повідомлялось, що у київському метро з'являться безшумні поїзди з наскрізними вагонами.

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