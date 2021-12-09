Київський маршрутник вляпався в неприємну ситуацію: його помітили за дивним заняттям просто за кермом (відео)

Київський маршрутник вляпався в неприємну ситуацію: його помітили за дивним заняттям просто за кермом (відео)

721-ша маршрутка курсує від станції метро "Святошин" до міста Вишневе.

Черговий київський маршрутник привернув увагу своєю поведінкою під час керування автобусом. Пасажири помітили водія за грою на мобільному телефоні просто за кермом.

Відео з місця опубліковали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Загалом тих, хто користується таким видом транспорту, як маршрутки, не здивувати тим, що водії постійно користуються мобільним телефоном. Але в цьому випадку ситуація унікальна - водій маршрутки № 721 за кермом не просто клацає телефон, дзвонить або дивиться відео - цей унікум грає в гру (PUBG)", — йдеться в повідомленні.

На відео видно, що водій грає на телефоні за кермом без захисної маски. Навіть ці правила маршрутнику вдалось порушити.

Слід зазначити, що 721-ша маршрутка курсує від станції метро "Святошин" до міста Вишневе.

Нагадаємо, в одній з маршруток Києва №507, що курсує від Південного вокзалу до Музею народної архітектури та побуту "Пирогово", на пасажирів під час дощу зі стелі капала вода.

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