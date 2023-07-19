Київський фунікулер тимчасово призупиняє роботу: що сталося

У Києві від 20 липня закриють на щорічний плановий ремонт фунікулер. Ремонт триватиме до 22 серпня.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, під час робіт відремонтують машинний, компресорний зали. Спеціалісти проведуть скорочення тросу, обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною. Також виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.

Наприкінці робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.

До слова, столичний фунікулер тимчасово призупинив роботи у червні через технічні причини.

Як повідомлялося, у селищі Глеваха під Києвом на два дні закрили залізничний переїзд. Рух через залізничний переїзд буде закритий 19 та 20 липня від дев’ятої години ранку до шостої вечора.

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