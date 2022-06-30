Київським кільцем курсуватимуть лише нові модернізовані електрички - "Укрзалізниця"

Залишилось замінити ще дві електрички.

Ще одна модернізована електричка стає на маршрут міської.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Тепер залишилось ще дві електрички замінити, і все Київське кільце буде закрито новенькими модернізованими електричками. Продовжуємо. Працювати. За графіком", - сказав він.

Нагадаємо, через зростання попиту на приміські перевезення на цих напрямках "УЗ" суттєво збільшує кількість приміських поїздів.

"Укрзалізниця" збільшує кількість приміських поїздів в напрямку Ірпеня, Бучі, Малина, Коростеня. Придбати квитки на зазначені електропоїзди можна в залізничних касах.

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