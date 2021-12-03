Київські житлові комплекси стали переможцями престижної європейської премії European Property Awards 2021-2022

ЖК «Голосіївський» та ЖК «Паркові Озера» були відзначені престижною нагородою — European Property Awards. Премія є частиною International Property Awards — найавторитетнішого у світі конкурсу, що оцінює проєкти у сфері житлової та комерційної нерухомості.

Номінації, у яких перемогли столичні комплекси, Apartment/Condominium (ЖК «Голосіївський») та Residential high-rise development (ЖК «Паркові Озера»). Експертне журі високо оцінило ергономічність планувань та нестандартні архітектурні рішення проєктів.

European Property Awards можна порівняти з «Оскаром». Це найпрестижніша європейська премія, для отримання якої об’єкт нерухомості має пройти прискіпливу перевірку команди авторитетних експертів, представників міжнародної девелоперської та архітектурної спільноти. Переможцями стають найкращі проєкти, що можуть вважатись взірцями якості, інноваційності та ергономічності.

Забудовником обох комплексів є компанія «Інтергал-Буд», проєкти якої вже не вперше стають лауреатами міжнародних відзнак.