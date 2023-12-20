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Київські підлітки розгорнули прапор зі свастикою біля іграшки пса Патрона: у прокуратурі відреагували

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Київські підлітки розгорнули прапор зі свастикою біля іграшки пса Патрона: у прокуратурі відреагували

У Києві підлітки розгорнули прапор зі свастикою поруч з іграшкою пса Патрона

Подій викликала хвилю обурення у Мережі.

У столиці України підлітки розгорнули прапор зі свастикою поруч з іграшкою пса Патрона. Звичайно, кадри інциденту одразу розлетілися пропагандистськими телеграм-каналами РФ. 

Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко.

"Ймовірно, вони самі (росіяни – ред.) це шоу і проплатили", – вважає він.

У Києві підлітки розгорнули прапор зі свастикою поруч з іграшкою пса Патрона

У Києві підлітки розгорнули прапор зі свастикою поруч з іграшкою пса Патрона

Реакція правоохоронців

На інцидент оперативно відреагували у Київській міській прокуратурі. Там заявили, що розпочато досудове розслідування за фактом поширення нацистської символіки.

"У ході моніторингу медіапростору виявлено відеозапис, на якому група осіб, перебуваючи в одному з житлових районів Києва, демонструє стяг із нацистською символікою. Ці дії вони фіксували на мобільні телефони. Наразі правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення причетних осіб", – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у Німеччині засудили 62-річного водія, який наклеїв на скло свого автомобіля символ "Z".

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Дата публікації
Перегляди
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