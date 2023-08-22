Київські митники вилучили з посилки рідкісні бронзові артефакти Київської Русі: фото

Вилучені предмети є деталями холодної зброї та елементами її оздоблення.

Київські митники запобігли незаконному переміщенню за кордон поштовим відправленням семи деталей холодної зброї та її оздоблення ІІ-ХІІ ст. н.е., які мають значну історичну та культурну цінність. Металеві предмети з ознаками старовини були виявлені київськими митниками під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з України (м.Умань) до Великої Британії.

Про це йдеться у повідомленні Київської митниці.

Як визначили у Національному військово-історичному музеї України, дані предмети є деталями холодної зброї та елементами її оздоблення. З-поміж усіх предметів експерти виділили два рідкісних, що можуть бути віднесені навіть до Музейного фонду через значну культурну та історичну цінність.

Рідкісні бронзові артефакти Київської Русі / Фото: Київська митниця

Це регіональний різновид бронзового наконечника від піхв меча (бутероль) та бронзова трьохлисна накладка, що оздоблювала перев’язь або піхви меча — "триксель". Обоє — періоду Київської Русі, Х-ХІ ст. н.е.

Рідкісні бронзові артефакти Київської Русі / Фото: Київська митниця

Бутероль декорований ажурним зображенням птаха, в якому деталізовано голову, дзьоб, очі та пір’я, а композиція трикселя представлена переплетенням тулубів трьох драконів (або змій).

Рідкісні бронзові артефакти Київської Русі / Фото: Київська митниця

Інші артефакти за сукупністю всіх характеристик теж цікаві:

відносно рідкісна бронзова фібула-брошка з виїмчастою емаллю (провінціальний Рим ІІ-ІІІ ст. н.е.),

рідкісний різновид бронзового навершя руків’я меча романського походження з орнаментом ( ХІ-ХІІ ст. н.е.),

перехрестя руків’я меча та основа двоскладового навершя від руків’я меча (ХІ-ХІІ ст. н.е.)

головка двоскладового навершя руків’я меча (ХІ-ХІІ ст. н.е.).

Усі артефакти автентичні, виготовлені із бронзи з використанням технологій доіндустріального періоду.

Рідкісні бронзові артефакти Київської Русі / Фото: Київська митниця

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України.

Такого дозволу митникам надано не було.

Стосовно громадянки, яка відправляла рідкісні цінності за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Артефакти вилучено.

Нагадаємо, на Київщині біля Вишгорода знайдено унікальний давній предмет ужитку.