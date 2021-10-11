Київські митники вилучили в аеропорту в іноземця небезпечну приладову панель до військової техніки: фото

Київські митники вилучили в аеропорту в іноземця небезпечну приладову панель до військової техніки: фото

Приборна панель мала підвищений радіаційний фон.

Київські митники вилучили в аеропорту в іноземця небезпечну приладову панель до військової техніки та радянський фотоапарат "Мир".

Відлітаючи до Амстердама, для проходження митного контролю в аеропорту "Бориспіль" громадянин США обрав спрощену систему – "зелений коридор", чим гарантував, що переміщувані ним товари не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження.

Про це йдеться у повідомленні київської митниці.

"Після проведення контролю ручної поклажі у сумці авіапасажира митники виявили приладову панель, що мала підвищений радіаційний фон. Панель до військової авіаційної техніки містила номер та позначки "ГОСТу", складалася з годинника "5 дней" та покажчика струму", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, в речах аівапасажира знайшли даллекомірний плівковий фотоапарат "Мир", який випускався до 1961 року, тобто виготовлений понад 50 років тому. Відтак, цей фотоапарат може мати історичну цінність, а такі предмети заборонено вивозити за кордон без дозволу Міністерства культури.

На момент проходження митного контролю чоловік не мав належним чином оформленої митної декларації та відповідних дозвільних документів, за консультацією до митників не звертався.

Крім того, переміщення через митний кордон приладів до військової техніки передбачає наявність дозвільних документів уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю.

"Складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України. Приладову панель з підвищеним радіаційним фоном та фотоапарат вилучено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, митники затримали преміальну "євробляху" за понад 2,3 млн гривень.

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