Київське метро зробило заяву про станцію "Лукʼянівська"

У Києві станція метро "Лукʼянівська" працює з урахуванням повітряної тривоги, тобто і для перевезень, і для укриття.

Про це повідомили в Київському метрополітені 8 липня.

"Станція метро "Лукʼянівська" працює з урахуванням повітряної тривоги – як для перевезень, так і для укриття населення", – вказано в заяві.

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Оперативно про всі зміни також інформує черговий персонал станції.

Зазначається, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

"У столиці триває повітряна тривога! Залишайтеся в укритті до відбою!" – закликаали в метрополітені.

Нагадаємо вранці 8 липня російські війська атакували Київ ракетами. У столиці працювала ППО. Уламки ворожих цілей завдали руйнувань у низці районів міста.

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