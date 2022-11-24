Київське метро знову тимчасово змінює інтервали руху: як курсуватимуть потяги

На зеленій гілці на деяких ділянках інтервал залишиться у межах 10 хвилин.

Увечері 24 листопада і 25 листопада зранку столичне метро скоротить інтервали руху потягів.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні увечері і завтра зранку столичне метро скоротить інтервали руху поїздів", - зазначають у КМДА.

Так, сьогодні, 24 листопада, від 17:00 до 19:00 та 25 листопада від 07:00 до 10:00 потяги курсуватимуть з наступними інтервалами руху:

червона лінія - 4-5 хвилин;

синя лінія - 7 хвилин 30 секунд;

зелена лінія - 5 хвилин (на ділянці між станціями "Харківська" - "Лук'янівська") і 10 хвилин (на ділянках між станціями "Червоний Хутір" - "Харківська" та "Лук'янівська" - "Сирець").

Варто зазначити, що після ракетної атаки РФ 23 листопада у Київській міській держадміністрації заявили, що у Києві до стабілізації ситуації в енергосистемі збільшать інтервал руху метро і трамваїв. Зокрема, потяги метро курсуватимуть з інтервалом 10 хвилин.

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Нагадаємо, 23 листопада РФ вчергове атакувала Україну ракетами та поцілила у об'єкти критичної інфраструктури. Після чого низка населених пунктів залишилися без світла. У Києві та області ворог поцілив також у житлові будинки, загинули цивільні люди. Столиця після обстрілів також опинилася у повному блекауті, також зникли вода та зв'язок.

Водночас українська ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.

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