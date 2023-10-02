Київське метро змінює інтервали руху поїздів: графік

У метро Києва від понеділка, 2 жовтня, інтервали руху поїздів буде зменшено в години пік, і між ними.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Так, середній проміжок часу між поїздами в годину пік складатиме 02:30 - 03:00 хв, у між пік час очікування поїзда – 05:00 - 05:30 хв.

Інтервали у вихідні дні наразі залишаються без змін, поїзд прибуватиме кожні 6-7 хвилин.

"Зміни у графіку руху поїздів дозволять забезпечити більш комфортну поїздку для пасажирів, оскільки у вересні середньодобові перевезення в будні дні становлять понад 800 тисяч, а у вихідні дні – понад 500 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Там також нагадали, що під час оголошення сигналу "повітряна тривога" рух поїздів, як і раніше, здійснюватиметься лише на підземних ділянках, а на наземній – призупинятиметься.

Усі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово.

Нагадаємо, у Києві знайшли клуб, який працює в комендантську годину.

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