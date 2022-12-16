Київське метро не працює через обмеження потужності внаслідок ракетного обстрілу - головний інженер КП

Віктор Виговський наголосив, що як об'єкт укриття, метрополітен працює повною мірою, там є усе необхідне, зокрема мобільний зв'язок.

Київський метрополітен не працює як об'єкт транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів унаслідок ракетних ударів ворога в п'ятницю.

Про це повідомив головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Виговський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Метрополітен працює і як транспортний об'єкт, і як об'єкт укриття... Нині, на жаль, внаслідок ракетних обстрілів маємо ситуацію обмеження та відсутності електроенергії на частині живильних центрів електророзподільної компанії", - сказав він в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на запитання про те, чому метрополітен не працює як транспорт після відбою повітряної тривоги.

Головний інженер пояснив: "Відповідно, зараз є обмеження потужності, необхідної для забезпечення роботи (метро) як транспортної інфраструктури і як об'єкту укриття. В такій ситуації ми змушені були перейти до роботи метрополітену як об'єкту укриття".

Саме тому, як наголосив Виговський, руху поїздів столичного метро наразі немає.

"Ми розмістили поїзди на станціях метрополітену для того, щоб у разі потреби люди, які спускаються в об'єкт укриття, могли розміститися як на станції, так і в поїздах... Щодо руху поїздів, на жаль, його відновити (після відбою тривоги – ред.) неможливо через те, що потрібна значна потужність для руху поїздів", - сказав він.

Головний інженер Київського метро наразі не зміг надати відповідь, коли підземка зможе відновити свою роботу з перевезення пасажирів.

Також Виговський наголосив, що як об'єкт укриття, метрополітен працює повною мірою, там є усе необхідне.

"Ми повністю забезпечуємо роботу всіх інженерних систем", - сказав він.

Головний інженер КП також зазначив, що в метро є мобільний зв'язок.

Нагадаємо, 16 грудня Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. Армія окупантів випустила по Києву 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО.

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