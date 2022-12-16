Київське метро не перевозитиме пасажирів до кінця дня - КМДА

У Києві поїзди метрополітену сьогодні, 16 грудня, до кінця дня не курсуватимуть.

Причина - пошкодження енергетичної системи та аварійні відключення електроенергії.

Про це йдеться на сайті КМДА.

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Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття.

Для пересування містом столична влада просить скористатися наземним громадським транспортом.

Сьогодні в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути.

Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену.

Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Про зміни в роботі громадського транспорту повідомлятиметься додатково.

Перелік автобусних маршрутів за посиланням.

Нагадаємо, 16 грудня Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномаштабного вторгнення. Армія окупантів випустила по Києву 40 ракет, з яких 37 - збили сили ППО.

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