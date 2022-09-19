Київська служба зайнятості оприлюднила середній розмір зарплати у столиці

Проте є працівники, у яких рівень зарплати значно вищий за середній.

Середній розмір зарплати у вакансіях Київської служби зайнятості становить майже 10 тис. грн.

Проте є працівники, у яких рівень зарплати значно вищий за середній.

Зазначається, що найвищі зарплати роботодавці Києва пропонують інженеру з програмного забезпечення комп’ютерів та фахівцю з розробки комп’ютерних програм – по 110 тис. грн.

Інженеру-програмісту та фахівцю з розробки і тестування програмного забезпечення по 62,5 тис. грн.

У деяких працівників зарплати стартують від 30 тисяч гривень. Так, в інженера з комп’ютерних систем – 35 тис. грн, начальника служби – 32,5 тис. грн, начальника централізованої бухгалтерії – 31 тис. грн, начальника цеху – 30 тис. грн, – зазначають у відомстві.

Також у діапазоні від 21 до 25 тис. грн зарплати у макетника макетно-модельного проєктування та рихтувальника кузовів, майстра виробничої дільниці – 23,5 тис. грн, колориста – 23 тис. грн, авторемонтника – 21,5 тис. грн.

Фото: УНІАН

Нагадаємо, у Мінфіні зазначили, що у 2023 році не будуть підвищувати мінімальну зарплату в Україні. Вона буде на рівні грудня поточного року. Пріоритет держбюджету на наступний рік - сектор безпеки і оборони.

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