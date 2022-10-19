Київська прокуратура "висловила занепокоєння" через виділення 183 млн на Подільсько-Воскресенський міст

У прокуратурі Києва вважають, що рішення "суперечить здоровому глузду".

Київська міська прокуратура 19 жовтня "висловила занепокоєння" через виділення Київрадою додаткових 183 млн гривень з міського бюджету на добудову Подільсько-Воскресенського мосту.

На сторінці в Facebook прокуратура закликала столичну владу "якнайшвидше відреагувати".

Роботи з будівництва мосту розпочались у 1993 році та тривають до теперішнього часу - майже 30 років.

За цей період кошторисна вартість будівництва мостового переходу неодноразово збільшувалась та станом на 13.10.2021 затверджена у розмірі 19,9 млрд гривень.

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"Прийняття рішення про виділення 183 млн грн додаткового фінансування на добудову мостового переходу, будівництво якого триває майже 30 років, суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню коштів міського бюджету.

З урахуванням викладеного, керівник Київської міської прокуратури звернувся до Київського міського голови з проханням винести на розгляд сесії Київської міської ради питання про відміну вказаного рішення та направити ці кошти на більш нагальні потреби столиці", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, 12 жовтня з міського бюджету Києва виділили ще 183 мільйони гривень на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Депутатка Євгенія Кулеба пояснила - щоб виділити ці кошти, з будівництва зняли інші об'єкти транспортної інфраструктури в столиці.

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