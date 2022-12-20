Київська електричка рухається не за графіком через перебої з електроенергією

Київська кільцева електричка 20 грудня продовжує рух, але не за графіком через перебої з електроенергією.

Про це повідомили в КМДА.

На всьому кільці назбиралась низка затримок через періодичну відсутність напруги та обмежений ліміт потужності по Київській області.

Орієнтовний час затримки потягів:

№7301 +7 хв

№7303 +4 хв

№7306 +1 год. 11 хв

№7305 +40 хв

№7405 +37 хв

№7406 +25 хв

№7408 + 41 хв

№7308 + 39 хв

№7310 +9 хв

№7410 +20 хв

№7407 +1 год. 11 хв

№7307 +30 хв

№7412 +32 хв

№7312 +30 хв

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Про зміни в роботі Київської кільцевої електрички можна дізнатися в Телеграм-каналі Kyiv city express.

Нагадаємо, вранці 20 грудня у метро в Києві стався колапс через різкі перепади напруги. Тимчасово зупинилися поїзди на всіх гілках метрополітену, утворилася тиснява. Станом на 9:00 ранку рух поїздів повністю відновлено. Станції “Лісова”, “Чернігівська”, “Дарниця” та “Лівобережна” запрацювали на вхід.

Від сьогодні, 20 грудня, у Києві для пасажирів також відкрили станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Вони були зачинені від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У Києві світла немає по 15-17 годин, ситуація дуже складна| YASNO

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