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Київська електричка рухається не за графіком через перебої з електроенергією

Київська електричка рухається не за графіком через перебої з електроенергією

Фото: "Укрзалізниця"

Деякі потяги відстають на понад годину.

Київська кільцева електричка 20 грудня продовжує рух, але не за графіком через перебої з електроенергією

Про це повідомили в КМДА.

На всьому кільці назбиралась низка затримок через періодичну відсутність напруги та обмежений ліміт потужності по Київській області.

Орієнтовний час затримки потягів:

  • №7301 +7 хв
  • №7303 +4 хв
  • №7306 +1 год. 11 хв
  • №7305 +40 хв
  • №7405 +37 хв
  • №7406 +25 хв
  • №7408 + 41 хв
  • №7308 + 39 хв
  • №7310 +9 хв
  • №7410 +20 хв
  • №7407 +1 год. 11 хв
  • №7307 +30 хв
  • №7412 +32 хв
  • №7312 +30 хв

Про зміни в роботі Київської кільцевої електрички можна дізнатися в Телеграм-каналі Kyiv city express

Нагадаємо, вранці 20 грудня у метро в Києві стався колапс через різкі перепади напруги. Тимчасово зупинилися поїзди на всіх гілках метрополітену, утворилася тиснява. Станом на 9:00 ранку рух поїздів повністю відновлено. Станції “Лісова”, “Чернігівська”, “Дарниця” та “Лівобережна” запрацювали на вхід.

Від сьогодні, 20 грудня, у Києві для пасажирів також відкрили станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Вони були зачинені від початку повномасштабного вторгнення Росії. 

У Києві світла немає по 15-17 годин, ситуація дуже складна| YASNO

У Києві світла немає по 15-17 годин, ситуація дуже складна| YASNO

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