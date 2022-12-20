Київська електричка рухається не за графіком через перебої з електроенергією

Деякі потяги відстають на понад годину.
Київська кільцева електричка 20 грудня продовжує рух, але не за графіком через перебої з електроенергією.
Про це повідомили в КМДА.
На всьому кільці назбиралась низка затримок через періодичну відсутність напруги та обмежений ліміт потужності по Київській області.
Орієнтовний час затримки потягів:
- №7301 +7 хв
- №7303 +4 хв
- №7306 +1 год. 11 хв
- №7305 +40 хв
- №7405 +37 хв
- №7406 +25 хв
- №7408 + 41 хв
- №7308 + 39 хв
- №7310 +9 хв
- №7410 +20 хв
- №7407 +1 год. 11 хв
- №7307 +30 хв
- №7412 +32 хв
- №7312 +30 хв
Про зміни в роботі Київської кільцевої електрички можна дізнатися в Телеграм-каналі Kyiv city express.
Нагадаємо, вранці 20 грудня у метро в Києві стався колапс через різкі перепади напруги. Тимчасово зупинилися поїзди на всіх гілках метрополітену, утворилася тиснява. Станом на 9:00 ранку рух поїздів повністю відновлено. Станції “Лісова”, “Чернігівська”, “Дарниця” та “Лівобережна” запрацювали на вхід.
Від сьогодні, 20 грудня, у Києві для пасажирів також відкрили станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Вони були зачинені від початку повномасштабного вторгнення Росії.
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