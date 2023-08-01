Київщину відбудовують компанії з криміналом та куплені на OLX – ЗМІ

Сотні мільйонів гривень на відбудову Київської області віддали компаніям, які є фігурантами кримінальних проваджень, куплені на OLX, і структурам, власники або директори яких журналісти пов'язують із керівництвом Київської облдержадміністрації та Офісу президента.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

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Процес відбудови в Київській області стартував влітку 2022-го. Журналісти встановили, що замовлення на роботи робилися як окремими міськими та селищними радами, так і централізовано – через профільний департамент Київської обласної держадміністрації.

До прикладу, в Бучі підрядів на загалом приблизно 40 мільйонів гривень отримала компанія з помилкою в назві – "Булівельна компанія "Відбудова". Журналісти пояснють помилу поспіхом, адже фірму реєстрували юристи, виставили її на продаж на порталі оголошень OLX і ледь не одразу після купівлі новими власниками вона вже отримала перші замовлення. Директор підприємства Борис Лісовський раніше працював у київському КП "Київблагоустрій", де тоді ж працював Тімур Ткаченко – колишній бізнес-партнер Олексія Кулеби, який нині є заступником очільника ОП, але 2022-го був керівником Київської державної обладміністрації, яка відповідала за відбудову і сама долучалася до роздавання підрядів.

Місцеві, тим часом, в будинках яких роботами займалася ця компанія, скаржаться на роботу майстрів. Кажуть – працювали не професійні будівельники, а ті, кого вдалося знайти і вмовити працювати. Частина робіт, яку фірма мала виконати, не виконана досі.

Також орієнтовно 40 мільйонів гривень від Київської обласної державної адміністрації отримала компанія "Ласт Буд Кепітал", яка разом з кількома іншими фірмами фігурує в низці кримінальних проваджень, що стосуються фіктивності, ухилення від сплати податків і підробки документів.

Фігурантом розслідування правоохоронців є і ще одна компанія-підрядник – ТОВ "Атмосфера Інжиніринг Сістемз" відомого київського забудовника Андрія Вавриша. Компанія отримала замовлення на ремонт пошкодженої покрівлі у розбитій росіянами багатоповерхівці у Бородянці. За словами місцевих, робітники розібрали дах восени і лишили його такому стані до січня.

А 200 мільйонів гривень на відбудову в Бучі віддали компанії без досвіду. Роботами тут займалися ФОП Сергій Цибульський, його син Дмитро та на той момент компанія його брата "Грілана". Родина до цього не мала досвіду настільки масштабних робіт.

Як повідомляли раніше, 500 компаній із 42 країн світу готові відбудовувати Україну.

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