Київщина зазнала атаки дронами і ракетами: подробиці від ОВА

Уламками пошкоджено два приватних будинки у двох районах області.

Росіяни атакували Київську область безпілотниками і ракетами 20 грудня. Є збиті ворожі цілі, внаслідок падіння уламків виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Уночі та вранці Київщина була атакована дронами та ракетами. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не виявлено" , – вказав голова ОВА.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей загорілися складські приміщення у Бориспільському районі. Пожежа була локалізована.

Також уламками пошкоджено два приватних будинки у двох районах області.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідків атаки на Київщину.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили про пожежу у Бориспільському районі унаслідок нічної атаки і показали відео. Вогонь охопив площу у 15 000 кв. м.

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