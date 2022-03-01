Київщина після нападу Росії: опубліковано фото зруйнованого моста на Бучу

У Бучі пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

У Київській області, де фіксувалися бої між Збройними силами України та російською армією, яка напала на нашу державу 24 лютого, підірвано міст у напрямку Бучі.

Відповідні кадри із руйнуваннями публікує Reuters.

Своєю чергою, секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський розповів, що у результаті нападу РФ було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури: резервуари чистої води на вулиці Пушкінській, водопроводи, газопроводи. Мобільний зв'язок та інтернет у більшості не працює. Є проблеми з водою та енергоживленням.