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Київщина після нападу Росії: опубліковано фото зруйнованого моста на Бучу

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© Reuters
© Reuters
© Reuters

У Бучі пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

У Київській області, де фіксувалися бої між Збройними силами України та російською армією, яка напала на нашу державу 24 лютого, підірвано міст у напрямку Бучі.

Відповідні кадри із руйнуваннями публікує Reuters.

Своєю чергою, секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський розповів, що у результаті нападу РФ було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури: резервуари чистої води на вулиці Пушкінській, водопроводи, газопроводи. Мобільний зв'язок та інтернет у більшості не працює. Є проблеми з водою та енергоживленням.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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