Київщина ліквідовує наслідки ракетної атаки: збільшилася кількість пошкоджених об’єктів (фото)

Київщина продовжує ліквідовувати наслідки ранкової ракетної атаки росіян. Наразі збільшилася кількість пошкоджених об’єктів. Станом на вечір 15 лютого – це 21 приватний будинок.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook.

"У будинках частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни. Загиблих та потерпілих немає. Крім того, уламками пошкоджено одну автівку, а також дев'ять нежитлових об’єктів – паркани, гаражі, господарські приміщення", – зазначив він.

Кравченко додав, що оперативні групи продовжують збирати інформацію. Всі факти воєнних злочинів фіксуються правоохоронними органами. Власники пошкоджених будинків вже отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, під Києвом у селі Буда-Бабинецька Бучанської громади внаслідок ранкової ворожої атаки утворилась величезна вирва, яка знищила частину лісу.

Під Києвом утворилася величезна вирва після збиття російської ракети