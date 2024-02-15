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Київщина ліквідовує наслідки ракетної атаки: збільшилася кількість пошкоджених об’єктів (фото)

© Київська обласна держадміністрація
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Наразі збільшилася кількість пошкоджених об’єктів – це понад 20 приватних будинків.

Київщина продовжує ліквідовувати наслідки ранкової ракетної атаки росіян. Наразі збільшилася кількість пошкоджених об’єктів. Станом на вечір 15 лютого – це 21 приватний будинок.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook.

"У будинках частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни. Загиблих та потерпілих немає. Крім того, уламками пошкоджено одну автівку, а також дев'ять нежитлових об’єктів – паркани, гаражі, господарські приміщення", – зазначив він.

Кравченко додав, що оперативні групи продовжують збирати інформацію. Всі факти воєнних злочинів фіксуються правоохоронними органами. Власники пошкоджених будинків вже отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, під Києвом у селі Буда-Бабинецька Бучанської громади внаслідок ранкової ворожої атаки утворилась величезна вирва, яка знищила частину лісу.

Під Києвом утворилася величезна вирва після збиття російської ракети 

Під Києвом утворилася величезна вирва після збиття російської ракети 

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