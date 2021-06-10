Київрада зменшила кількість підписів, необхідних для розгляду електронної петиції

У Києві змінили порядок подання та розгляду петицій.

Київрада зменшила кількість підписів, необхідних для підтримки Електронної петиції.

Для розгляду петиції тепер необхідно набрати 6 тисяч голосів за 60 днів. Раніше поріг складав 10 тисяч за 90 днів.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Авторизуватися на сайті електронних петицій можна за допомогою картки киянина, Bank-ID, Mobile-ID, електронного цифрового підпису.

Київрада починає роботу з Міністерством цифрової трансформації, щоб функціонал Електронних петицій Києва був доступний на державному порталі "Дія".

Нагадаємо, раніше було оприлюднено топ-5 найдивніших петицій до Київської міської ради. Як виявилось, кияни іноді досить креативно використовують інструмент електронних петицій.

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