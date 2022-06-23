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Київрада встановила символічну плату за оренду комунальних приміщень силами безпеки й оборони

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Київрада встановила символічну плату за оренду комунальних приміщень силами безпеки й оборони

Фото: Віталій Кличко/Тelegram

Віталій Кличко наголосив, що столична влада повинна забезпечити повноцінне функціонування сил оборони задля ефективного захисту України та столиці.

Київрада запровадила особливу процедуру та пільги на оренду комунальних приміщень силами безпеки й оборони України.

Про це у Telegram повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Київрада запровадила особливу процедуру та пільги на оренду комунальних приміщень силам безпеки і оборони України. Так, вартість орендної плати за площі, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для сил безпеки й оборони встановлена у розмірі 1 гривні – на період воєнного стану і протягом місяця після його припинення чи скасування. Ми повинні забезпечити повноцінне функціонування сил оборони задля ефективного захисту України та столиці", - повідомив Кличко.

За його словами, також депутати схвалили рішення про списання заборгованості за землю об’єктам оборони та розглянули в оновленій редакції програму "Захисник Києва" – для належного фінансування територіальної оборони столиці.

Так, для підвищення обороноздатності столиці – організації військової служби, виконання військового обов`язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві на 2022-2024 роки передбачено залучити з міського бюджету загалом 238,8 млн грн. Зокрема, 2022 року – 174,2 млн грн (збільшено фінансування на 128,6 млн грн), 2023 року – 34,7 млн грн, 2024-го – 29,8 млн грн.

"Збільшення фінансування обумовлене збільшенням у Києві чисельності підрозділів територіальної оборони у понад два рази. А також тим, що в місті розпочав роботу центр з підготовки сил муніципальної безпеки, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади столиці", - додав він.

Також, за словами Кличка, надходять численні звернення до міської влади від військових частин ЗСУ та інших військових формувань з проханням забезпечити військовослужбовців, що вибувають для виконання бойових завдань за межі Києва, необхідним бойовим спорядженням.

"Здійснюються з початком широкомасштабної агресії Росії і численні перевезення різних категорій військовослужбовців – за поданням військового керівництва", - додав він.

Нагадаємо, у Києві заборонили під час війни пересуватися містом на машинах без глушника.

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