Київрада ухвалила бюджет на 2024 рік: як розподілили кошти і скільки пішло на ЗСУ

Київська міська рада у четвер, 14 грудня, ухвалила бюджет столиці на 2024 рік, запланований на рівні понад 72,6 мільярда гривень. На допомогу Збройним силам передбачено мільярд гривень.

Про це свідчить трансляція засідання Київської міської ради.

Підтримали столичний бюджет 80 депутатів Київради.

На початку засідання міський голова Віталій Кличко зазначив, що через складну економічну ситуацію і зменшення надходжень бюджет 2024 року буде на декілька мільярдів гривень менший, ніж 2023 року.

Як розподілили кошти

На сферу освіти заплановані видатки на рівні 27,2 мільярда гривень;

на транспортну галузь міста – понад 23,8 мільярда;

на житловово-комунальну сферу передбачили понад 8,2 мільярда гривень;

на соціальний захист – майже 7,8 мільярда;

на сферу медицини – майже 6 мільярдів;

на допомогу ЗСУ у 2024 році планують спрямувати мільярд гривень.

Також наступного року Київ продовжить допомагати військовим, ветеранам та їхні родинам, сі’мям загиблих воїнів за програмою підтримки захисників і захисниць. На ці видатки у проєкті бюджету передбачено 742 мільйони гривень, зазначив Кличко.

Варто зазначити, що ще від ранку мешканці столиці зібралися на мітинг біля будівлі КМДА, вимагаючи посилити фінансову підтримку військових ЗСУ із міського кошторису.

Нагадаємо, Національний банк наразі не планує відновлювати емісійне фінансування бюджету, або простішими словами – не планує вмикати "друкарський станок".

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