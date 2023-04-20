Київрада розірвала договір оренди землі з посольством Росії - Кличко

У четвер, 20 квітня, Київрада розірвала договір оренди із посольством Росії. Майно планують повернути у державну власність.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора - росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні повномасштабної війни Росії проти України держава-агресорка почала вивозити своїх дипломатів з України. Ці дії вони назвали "піклуванням про їхню безпеку".

Також біля приміщення генконсульств Росії в Одесі та Львові місцеві жителі бачили, як росіяни масово спалювали свої документи перед "евакуацією".

Читайте також: