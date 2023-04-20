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Київрада розірвала договір оренди землі з посольством Росії - Кличко

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Марія БойкоМарія Бойко
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Київрада розірвала договір оренди землі з посольством Росії - Кличко

Київрада розірвала договір оренди із посольством Росії, повідомив Кличко. / Фото: із соцмереж

Майно планують повернути у власність держави.

У четвер, 20 квітня, Київрада розірвала договір оренди із посольством Росії. Майно планують повернути у державну власність. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора - росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, напередодні повномасштабної війни Росії проти України держава-агресорка почала вивозити своїх дипломатів з України. Ці дії вони назвали "піклуванням про їхню безпеку". 

Також біля приміщення генконсульств Росії в Одесі та Львові місцеві жителі бачили, як росіяни масово спалювали свої документи перед "евакуацією". 

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Дата публікації
Перегляди
592
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