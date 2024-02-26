Київрада проголосує за збільшення допомоги ЗСУ від столиці в 3 рази – до 5 мільярдів, - Віталій Кличко

На наступне засідання Київради готується до розгляду проєкт рішення про збільшення фінансування на програму «Захисник Києва» більш ніж в три рази – до 5 мільярдів гривень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Плануємо на наступному засіданні Київради збільшити видатки на програму «Захисник Києва» до майже 5 млрд гривень. Нагадаю, попередньо на програму було заплановано 1,5 млрд гривень і ми обіцяли це фінансування збільшувати. Так і робимо», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що в подальшому планується також збільшувати видатки на ЗСУ.

«Це буде не останнє коригування бюджету для допомоги нашим захисникам», - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ спрямував на допомогу ЗСУ 7 мільярдів гривень – майже 10% бюджету міста, хоча на початку року на це закладалося лише 100 мільйонів гривень.

У 2024 році на допомогу ЗСУ столиця передбачила 1,5 мільярди гривень. Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що цю суму передбачається збільшувати протягом року.