Київрада перейменувала проспект і площу Перемоги, повернувши історичні назви

Прибрано назви, що пов’язані з Росією та радянським минулим.

У Києві перейменували проспект і площу Перемоги — їм повернули історичні назви. Проспект тепер носитиме назву Берестейський, а площа буде Галицькою. Загалом Київрада на засіданні 9 лютого перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та КМДА.

Список переіменувань містить:

проспект Перемоги став проспектом Берестейським;

площа Перемоги стала площею Галицькою;

провулок Мічуріна змінив назву на провулок Болсуновський;

Брест-Литовське шосе стало Берестейським шосе;

вулиця Петрівська — вулицею Вознесенський Яр

Нагадаємо, що у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову.

А 9 лютого прибрали пам'ятник радянському воєначальнику Ватутіну.

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