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Київрада перейменувала проспект і площу Перемоги, повернувши історичні назви

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Київрада перейменувала проспект і площу Перемоги, повернувши історичні назви

Фото: Telegram Олега Шарпа

Прибрано назви, що пов’язані з Росією та радянським минулим.

У Києві перейменували проспект і площу Перемоги — їм повернули історичні назви. Проспект тепер носитиме назву Берестейський, а площа буде Галицькою. Загалом Київрада на засіданні 9 лютого перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та КМДА.

Список переіменувань містить:

  • проспект Перемоги став проспектом Берестейським;
  • площа Перемоги стала площею Галицькою;
  • провулок Мічуріна змінив назву на провулок Болсуновський;
  • Брест-Литовське шосе стало Берестейським шосе;
  • вулиця Петрівська — вулицею Вознесенський Яр

Нагадаємо, що у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову.

А 9 лютого прибрали пам'ятник радянському воєначальнику Ватутіну.

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Дата публікації
Перегляди
319
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