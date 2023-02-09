Київрада перейменувала проспект і площу Перемоги, повернувши історичні назви

Прибрано назви, що пов’язані з Росією та радянським минулим.
У Києві перейменували проспект і площу Перемоги — їм повернули історичні назви. Проспект тепер носитиме назву Берестейський, а площа буде Галицькою. Загалом Київрада на засіданні 9 лютого перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.
Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та КМДА.
Список переіменувань містить:
- проспект Перемоги став проспектом Берестейським;
- площа Перемоги стала площею Галицькою;
- провулок Мічуріна змінив назву на провулок Болсуновський;
- Брест-Литовське шосе стало Берестейським шосе;
- вулиця Петрівська — вулицею Вознесенський Яр
Нагадаємо, що у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову.
А 9 лютого прибрали пам'ятник радянському воєначальнику Ватутіну.
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