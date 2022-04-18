"Київмедспецтранс" отримав 12 сучасних реанімобілів від Німеччини - Кличко

Реанімобілі доставили з Німеччини.

Сьогодні, 18 квітня, 12 реанімобілів із найсучаснішим обладнанням передали комунальній організації "Київмедспецтранс", які Києву передав Мюнхен.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Дякую нашим німецьким партнерам та друзям за допомогу Києву та Україні. Сьогодні передав КО «Київмедспецтранс» 12 реанімобілів із найсучаснішим обладнанням, які на моє прохання подарував нам Мюнхен - наше місто-побратим", - сказав Кличко.

Також різні міста Німеччини передали Києву 8 пожежно-рятувальних автомобілів та необхідне спорядження, які передали підпозділам Головного управління ДСНС України в місті Києві.

"Карети швидкої, пожежно-рятувальна техніка сьогодні дуже потрібні місту. Адже вони працюють не тільки в столиці, а й допомагають в передмістях. - У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, Данія передала Києву пожежно-рятувальні автомобілі.

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