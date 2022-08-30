"Київавтодор" відповів киянину, на якій вулиці столиці глибша яма (фото)

Комунальне підприємство "Київавтодор" відповіло на заявку киянина, який спитав, де глибша яма на тротуарі: перед будинком №39 на вулиці Авіаконструктора Антонова чи перед будинком №4 на вулиці Іскрівській.

Про це на своїй сторінці розповів Олександр Гречко.

"Коли киянин креативно підходить до подачі заявок в 15-51, а комунальники надзвичайно сумлінно і якісно виконують свою роботу", - прокоментував він.

У відповіді комунальників йдеться, що все ж таки яма глибша на вулиці Антонова, 39.

"Комунальним підприємством "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва" розглянуто Ваше звернення від 01.06.2022 №2-373067/1 до "Контактного центру міста Києва" щодо питання де глибша яма на тротуарі: перед будинком номер 39 по вулиці Авіаконструктора Антонова чи все ж перед будинком номер 4 по вулиці Іскрівська. Повідомляємо, що глибша яма по вул. Антонова 39", - зазначили комунальники.

Фото: Олександр Гречко

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили чоловіка та жінку, які за допомогою соцмереж продавали екзотичних тварин, занесених до Червоної книги. Серед них були тигри, пітони, мавпи, таргани, пума та інші представники фауни.

Що таке терпіння та як його "прокачати"

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