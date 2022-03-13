Київ звернувся до міст-побратимів з прохання закрити небо над Україною або надати системи ППО

Також Кличко звернувся до білорусів із закликом до миру.
Київ звернувся до міст-побратимів української столиці, аби порушити на рівні своїх урядів питання закриття неба над Україною або надання Україні військових літаків для оборони нашої держави.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко після засідання Київради, на яке сьогодні збиралися депутати.
“Серед рішень, що ми ухвалили сьогодні – звернення Києва до міст-побратимів української столиці, аби вони порушили на рівні своїх урядів питання закриття неба над Україною або надання Україні військових літаків для оборони нашої держави. І окремо ми звертаємося до міста-побратима Мінська та його мешканців! Ми впевнені, що пересічні білоруси не хочуть війни! Та не піддадуться на провокації Росії та її спроб втягнути білорусів у війну проти України”, – наголосив Віталій Кличко.
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