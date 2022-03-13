Київ звернувся до міст-побратимів з прохання закрити небо над Україною або надати системи ППО

Київ звернувся до міст-побратимів з прохання закрити небо над Україною або надати системи ППО

Також Кличко звернувся до білорусів із закликом до миру.

Київ звернувся до міст-побратимів української столиці, аби порушити на рівні своїх урядів питання закриття неба над Україною або надання Україні військових літаків для оборони нашої держави.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко після засідання Київради, на яке сьогодні збиралися депутати.

“Серед рішень, що ми ухвалили сьогодні – звернення Києва до міст-побратимів української столиці, аби вони порушили на рівні своїх урядів питання закриття неба над Україною або надання Україні військових літаків для оборони нашої держави. І окремо ми звертаємося до міста-побратима Мінська та його мешканців! Ми впевнені, що пересічні білоруси не хочуть війни! Та не піддадуться на провокації Росії та її спроб втягнути білорусів у війну проти України”, – наголосив Віталій Кличко.

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