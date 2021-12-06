Київ зупинився у заторах через ожеледицю: де не проїхати (мапа)

Київ зупинився у заторах через ожеледицю: де не проїхати (мапа)

Сталося понад десять ДТП.

Зранку в понеділок, 6 грудня, Київ зупинився у заторах через ожеледицю. Ускладнення руху транспорту спостерігається на правому та лівому берегах столиці.

Про це свідчать дані Google maps.

Найдовше у заторах стоять водії на бульварі Дружби народів через ДТП на перехресті з бульваром Лесі Українки.

А також на проспекті Перемоги, вулиці Соборній, на Набережній Хрещатицькій, біля Гаванського мосту, на Хрещатику, Петрівській алеї та на вулиці Михайла Грушевського. На правому березі через аварію затор також виник біля станції метро "Берестейська".

Крім того, на проспекті Степана Бандери сталося одразу три ДТП в районі "МакДональдз", ще дві аварії біля метро "Почайна".

Google Maps

Рух транспорту ускладнено по Дарницькому мосту та мосту Патона в напрямку правого берега.

На лівому березі затори утворилися біля станцій метро "Лівобережна", "Славутич", "Осокорки" та "Позняки", на проспекті Соборності та на вулиці Світлій.

Відзначимо, що у понеділок, 6 грудня, погода у Києві протягом усього дня буде похмурою. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Після дрібного снігу, який йшов уночі, вранці на дорогах утворилася ожеледиця. Очікується, що вдень та увечері буде йти дощ.

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