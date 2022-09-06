Київ знову в їдкому диму: у яких районах найбрудніше повітря і що робити людям (мапа)

Мешканці Києва знову скаржаться на задимлення повітря і запах гару.

У Києві 6 вересня спостерігається погіршення якості повітря у зв’язку із пожежами в області. Їдкий смог поступово почав накривати райони столиці.

Про це інформують КМДА, ДСНС і свідчить інформація із мап, які моніторять якість повітря.

За інформацією ДСНС, смог спостерігається у столиці через торф’яні пожежі в Київській області. Зокрема, триває ліквідація займань торф'яників поблизу с. Соснівка і с. Катюжанка Вишгородського район та поблизу с. Забуччя Бучанського району.

"В разі виявлення нових осередків загоряння торфовищ негайно повідомляйте Службу порятунку за номером 101. Пам’ятайте, хоча ліквідація пожеж торф’яників - це тривалий процес, проте маленький осередок пожежі на торфовищі ліквідувати легше! Не намагайтеся ліквідувати ці пожежі самостійно – це дуже небезпечно", - закликали рятувальники.

До поліпшення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, обмежити перебування на відкритому повітрі та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то слід увімкнути його на максимум.

Як свідчать мапи з моніторингу якості повітря, найбрудніше наразі у Києві на Виноградарі, Сирці, Подолі, в Солом'янському, Оболонському та Дніпровському районах міста.

Нагадаємо, Одеську область накрила пилова буря. Братчук пояснив, що це за рідкісне явище.

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