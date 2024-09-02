Київ знову потрапив під атаку РФ: Братчук розповів, як ворог змінив тактику

Росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву та передмістю в ніч проти 2 вересня. Попри традиційність атак, ворог змінив тактику обстрілів.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук 24 Каналу.

"Попри зміну командувача, витримали бій під столицею. Сили ППО знищили понад десяток крилатих ракет, приблизно десять – балістичних та один ударний безпілотник, – написав він.

Братчук застеріг українців – Росія не збирається зупинятися, вчиняючи відвертий терор.

"Єдине – росіяни змінили тактику. Вони застосовують комбіновані удари з використанням великої кількості "Шахедів" та ракет різної номенклатури – аеродинамічних, балістичних та інших. У такий спосіб ворог намагається виснажити нашу систему протиповітряної оборони", – пояснив речник Української добровольчої армії "Південь".

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Також сьогоднішня атака показала, що, як і раніше, російські ракети змінюють траєкторію польоту – спочатку вони летіли одним напрямком, а потім повернули на Київ.

"Ворог готувався до цих масованих ударів. Це свідчить про те, що противник має відповідний запас ракет та безпілотників. Росіяни, зокрема, збільшили виробництво ракет Х-101, щодо цього є дані української розвідки. Проте 90% комплектування для цих ракет, зокрема, електроніка, постачаються в Росію через Китай, а він бере їх у західних країнах", – зазначив Братчук.

Нагадаємо, що у понеділок, 2 вересня, армія РФ атакувала Київську область безпілотниками та ракетами. В регіоні працювали сили ППО, але сталося падіння уламків.

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