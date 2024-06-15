Київ знову "поплив" через зливу: подекуди ускладнено рух – відео

У Києві у другій половині дня 15 червня пройшла сильна злива. Через дощ вулиці столиці знову опинилися під водою.

Відео опублікували у місцевих пабліках.

"Київ заливає дощем, дороги пливуть, авто перетворюються на човни, затори збираються", – пишуть кияни.

На деяких вулицях ускладнено рух. Так, на вулиці Антоновича біля Олімпійської, утворився "гейзер".

А на Позняках затопило підземний перехід.

Нагадаємо, у Києві аналогічна ситуація була в середу зранку, 12 червня. Тоді столицю накрила потужна злива – у різних районах міста підтопило дороги (відео).

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