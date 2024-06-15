Київ знову "поплив" через зливу: подекуди ускладнено рух – відео

Київ накрила сильна злива.
У Києві у другій половині дня 15 червня пройшла сильна злива. Через дощ вулиці столиці знову опинилися під водою.
Відео опублікували у місцевих пабліках.
"Київ заливає дощем, дороги пливуть, авто перетворюються на човни, затори збираються", – пишуть кияни.
На деяких вулицях ускладнено рух. Так, на вулиці Антоновича біля Олімпійської, утворився "гейзер".
А на Позняках затопило підземний перехід.
Нагадаємо, у Києві аналогічна ситуація була в середу зранку, 12 червня. Тоді столицю накрила потужна злива – у різних районах міста підтопило дороги (відео).
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