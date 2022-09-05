Київ знову накрив їдкий смог: що сталося і як убезпечитися (фото)

У Києві 5 вересня знову спостерігається задимлення повітря і відчувається запах гару.
Уранці 5 вересня в Оболонському та Подільському районах, а також близьких до них територіях Київської області спостерігалося сильне задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області. З часом їдкий смог накрив майже всю столицю.
Про це інформує КМДА та свідчить інформація із мап, які моніторять якість повітря.
За інформацією ДСНС, метеорологічна димка спостерігається у столиці через торф’яні пожежі у Київській області.
Зокрема, триває ліквідація займань торф'яників у Вишгородському та Броварському районах.
"Наразі триває ліквідація осередків торф’яних пожеж. Ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою. Пам’ятайте, хоч і ліквідація пожеж торф’яників - це тривалий процес, проте маленький осередок пожежі на торфовищі ліквідувати легше! Не намагайтеся ліквідувати ці пожежі самостійно – це дуже небезпечно!", - кажуть рятувальники.
У КМДА попередили, що задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня. Синоптики прогнозують північно-західний вітер.
До поліпшення ситуації рекомендовано: зачинити вікна, за можливості не перебувати на вулиці, пити багато води, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
"Нагадуємо: тримайте вікна закритими і відмовтеся від тривалих прогулянок", - сказано в повідомленні.
До слова, торф'яний дим вважається більш небезпечним для здоров’я, ніж деревний, оскільки під час згоряння торфу виділяється багато небезпечних сполук.
Нагадаємо, Одеську область накрила пилова буря. Братчук пояснив, що це за рідкісне явище.
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