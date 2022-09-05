Київ знову накрив їдкий смог: що сталося і як убезпечитися (фото)

У Києві 5 вересня знову спостерігається задимлення повітря і відчувається запах гару.

Уранці 5 вересня в Оболонському та Подільському районах, а також близьких до них територіях Київської області спостерігалося сильне задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області. З часом їдкий смог накрив майже всю столицю.

Про це інформує КМДА та свідчить інформація із мап, які моніторять якість повітря.

За інформацією ДСНС, метеорологічна димка спостерігається у столиці через торф’яні пожежі у Київській області.

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Зокрема, триває ліквідація займань торф'яників у Вишгородському та Броварському районах.

"Наразі триває ліквідація осередків торф’яних пожеж. Ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою. Пам’ятайте, хоч і ліквідація пожеж торф’яників - це тривалий процес, проте маленький осередок пожежі на торфовищі ліквідувати легше! Не намагайтеся ліквідувати ці пожежі самостійно – це дуже небезпечно!", - кажуть рятувальники.

У КМДА попередили, що задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня. Синоптики прогнозують північно-західний вітер.

До поліпшення ситуації рекомендовано: зачинити вікна, за можливості не перебувати на вулиці, пити багато води, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

"Нагадуємо: тримайте вікна закритими і відмовтеся від тривалих прогулянок", - сказано в повідомленні.

Вид на Трипілля / Фото: ТСН.ua

Краєвид з Українки на Київ / Фото: ТСН.ua

Краєвид на Київ / Фото: ТСН.ua

До слова, торф'яний дим вважається більш небезпечним для здоров’я, ніж деревний, оскільки під час згоряння торфу виділяється багато небезпечних сполук.

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