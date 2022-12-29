Київ "змиває" з себе нагадування про російську й радянську ідеологію: за п'ять місяців перейменовано 240 вулиць, проспектів і бульварів

Віталій Кличко зазначив, що 2022 рік можна назвати роком великої дерусифікації Києва.

У Києві за останні п'ять місяців перейменували вже 237 вулиць, проспектів та бульварів, назви яких були пов’язані з країною-агресоркою чи радянським минулим.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Кличко зазначив, що 2022 рік став роком "великої дерусифікації Києва".

"Столиця "змиває" з себе символи та нагадування про російську й радянську ідеологію. Так, починаючи з серпня в Києві перейменували вже 237 вулиць, проспектів та бульварів, чиї назви були пов’язані з країною-агресором чи радянським минулим. Зокрема, бульвар Дружби Народів тепер носить назву бульвара імені фундатора української армії Миколи Міхновського. А вулиця Московська стала вулицею імені Князів Острозьких", – зазначив мер Києва.

Утім, як зауважив Віталій Кличко, не тільки вулиці столиці повернули свої історичні чи отримали нові назви.

Навесні біля колишньої Арки дружби народів, яка тепер має назву Арка свободи українського народу, демонтували радянську бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 році "на честь возз’єднання України з Росією".

Нагадаємо, командувач оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк розказав про "сюрпризи" для білорусів, якщо спробують наступати на Київ.

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