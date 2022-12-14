Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів: стало відомо, скільки "шахедів" було збито

На щастя, люди не постаждали.

Зранку 14 грудня на Київщині та в столиці через атаку росіян працювала ППО, є деякі пошкодження, але минулося без жертв.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його даними, завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ станом на 8:56 знищили 13 дронів-камікадзе, які запускали окупанти по Києву та області.

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У результаті атаки у Шевченківському районі Києва чотири житлові будівлі було пошкоджено. Також уламки від збитого дрона впали на одну адмінбудівлю.

"Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще чотири житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали", – повідомив Сергій Попко.

Нагадаємо, Київщину зранку середи, 14 грудня, знову сколихнули вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.

Як, попередньо, стало відомо, уламок від одного із збитих дронів пошкодив адмінбудівлю в Шевченківському районі.

Окрім того, за даними, заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, внаслідок атаки РФ у селі Вишневе, що в Київській області, пошкоджено приватний будинок.

Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила, що у Києві немає жертв та постраждалих від атаки окупантів.

Тим часом у Києві знайшли уламок збитого російського дрона із написом "За Рязань!".

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