Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Київ заживлено: в Офісі президента повідомили про підключення світла

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
307
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Київ заживлено: в Офісі президента повідомили про підключення світла

Світломаскування рятує дім . Чому потрібно вимикати світло під час війни

Наразі енергетики підключають критичну інфраструктуру міста.

У Києві відновлюють енергоживлення критичної інфраструктури. Слідом світло підключать споживачам.

Про це повідомили в Офісі президента.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що наразі енергетики підключають критичну інфраструктуру міста. Далі світлопостачання відновлять у житлових будинках.

Нагадаємо, що у момент подавання світла будуть високі стрибки напруги. Електрики рекомендують вимкнути техніку з розеток, щоб уберегти її.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
307
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація