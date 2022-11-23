Київ заживлено: в Офісі президента повідомили про підключення світла

Наразі енергетики підключають критичну інфраструктуру міста.
У Києві відновлюють енергоживлення критичної інфраструктури. Слідом світло підключать споживачам.
Про це повідомили в Офісі президента.
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що наразі енергетики підключають критичну інфраструктуру міста. Далі світлопостачання відновлять у житлових будинках.
Нагадаємо, що у момент подавання світла будуть високі стрибки напруги. Електрики рекомендують вимкнути техніку з розеток, щоб уберегти її.
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