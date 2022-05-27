Київ завжди має бути готовий до поновлення атак з боку окупантів - керівник Українського центру безпеки

Київ завжди має бути готовий до поновлення атак з боку окупантів - керівник Українського центру безпеки

На кордоні України з Білоруссю ворог розмістин чотири пускові установки “Іскандер”.

Через що Київ завжди має бути готовий до поновлення атак з боку окупантів.

Про це в етері единого телемарафону повідомив керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За його словами, окупанти перемістили з міста Осиповичи Могильовської області в прикордонні райони Брестської області пускові установки “Іскандер”. Таким чином більша частина території нашої країни опинилася під загрозою.

"Київ завжди має бути готовий для поновлення атаки. Саме тому ми тримаємо резерви, і наш північний кордон продовжує бути під захистом Збройних сил України", - наголосив Сергій Кузан.

У той же час близько 1,5 тисяч білоруських резервістів проходять навчання на кордоні.

Нагадаємо, що у Нацгвардії з'явилася німецька вівчарка, яка допомогає боронити Україну.

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