Київ засипле снігом: прогноз погоди на п'ятницю, 3 грудня

Снігопад розпочнеться в обід.

У п'ятницю, 3 грудня, у Києві очікується снігопад. Весь день у столиці буде хмарним.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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На зміну мокрому снігу, який розпочнеться після полудня, увечері прийде дрібний сніг. Температура повітря вдень +4 +6 градусів, уночі очікується похолодання до -4 -6 градусів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Так, снігова буря насувається на Україну із північного заходу. Вона накриє частину території від Чернігова до Вінниці. Згідно з прогнозом, у Києві сніг піде о 14:00, в області – на годину раніше. Опади йтимуть до 19:00.

Відзначимо, що у п'ятницю, 3 грудня, у більшості регіонів України очікується мокрий сніг з дощем, у Карпатах можлива хуртовина. За прогнозами синоптиків, сьогодні у західних областях опади, переважно у вигляді снігу, вночі та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях значний сніг, в Карпатах сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Укргідрометцентр

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