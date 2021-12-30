Київ засипле снігом: прогноз погоди на четвер, 30 грудня

Температура повітря опуститься максимум до -5 градусів.

Погода у Києві у четвер, 30 грудня, буде хмарною. Ближче надвечір піде дрібний сніг, а потім він може посилитися.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Синоптики попередили, що можливе замерзання мокрого снігу на переохолодженій поверхні землі. Температура повітря -5 -3 градуси. Вітер південний, 2-10 м/с.

Також читайте Транспорт у Києві змінить графік роботи на новорічні свята: як саме

На території усієї країні 30 грудня буде без істотних опадів. На дорогах більшості областей - ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

Зазначимо, що у новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, у Києві очікується дрібний дощ та потепління до +5 +3 градусів.

Погода в Україні: зимові опади ускладнили трафік і додали роботи травматологам

Читайте також: