Київ засипле снігом: прогноз погоди на четвер, 30 грудня

Температура повітря опуститься максимум до -5 градусів.
Погода у Києві у четвер, 30 грудня, буде хмарною. Ближче надвечір піде дрібний сніг, а потім він може посилитися.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Синоптики попередили, що можливе замерзання мокрого снігу на переохолодженій поверхні землі. Температура повітря -5 -3 градуси. Вітер південний, 2-10 м/с.
На території усієї країні 30 грудня буде без істотних опадів. На дорогах більшості областей - ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.
Зазначимо, що у новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, у Києві очікується дрібний дощ та потепління до +5 +3 градусів.
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