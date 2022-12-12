Київ засипало снігом: яка ситуація на дорогах (відео)

Київ від ранку 12 грудня засипало снігом. Через погодні умови у столиці трапилося багато ДТП, утворилися затори, повідомляють кияни у Мережі.

За даними КМДА, на дорогах Києва працює 283 одиниці техніки та понад три тисячі комунальників.

Триває обробка доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами й прибирання снігу. Водночас синоптики на вівторок, 13 грудня, прогнозують посилення снігопадів.

"Закликаємо водіїв не користуватись власними авто під час снігопадів. Не створюйте затори – у них зупиняється снігоприбиральна техніка і машини екстрених служб", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що грудень буде теплим, а морози до України повернуться в січні-лютому. За його словами, коротко-тривалі періоди похолодань до -15 -20 будуть у другій половині січня та на початку лютого.

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