Київ засипало першим снігом – атмосферні фото та відео

У Києві від вечора 21 листопада почав падати перший сніг.

У Києві у ніч проти середи, 22 листопада, випав перший сніг. Мешканці столиці публікують фото та відео першого снігу в місті.

За даними Київської міської державної адміністрації, до прибирання снігу в столиці задіяно 297 одиниць техніки "Київавтодору" та понад 160 одиниць техніки керівних компаній.

"У першу чергу роботи відбуваються на спусках і підйомах, покритті із гранітної бруківки, мостах, головних дорожних артеріях міста", - повідомили в КМДА.

Крім того, 300 працівників очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

Перший сніг у Києві / Фото: Twitter

Столицю 22 листопада засипав перший сніг / Фото: соцмережі

Столицю 22 листопада засипав перший сніг / Фото: соцмережі

Столицю 22 листопада засипав перший сніг / Фото: соцмережі

Столицю 22 листопада засипав перший сніг / Фото: соцмережі

Столицю 22 листопада засипав перший сніг / Фото: соцмережі

Столицю 22 листопада засипав перший сніг / Фото: соцмережі

Столицю 22 листопада засипав перший сніг / Фото: соцмережі

Столицю 22 листопада засипав перший сніг / Фото: соцмережі

Столицю 22 листопада засипав перший сніг / Фото: соцмережі

Водіїв у Києві закликають не паркуватися обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати працювати спецтехніці, а також бути уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.

За прогнозом "Укргідрометцентру" 23 і 24 листопада у Києві очікується помірний мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, у Києві спалахнув скандал – на Замку Річарда зводять надбудову з газоблоку (фото).

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