Київ замітає: дорожники кажуть, що готові до погіршення погоди (фото)

У Подільському і Дніпровському районах вже сніжить, до Святошинського сніг ще не дійшов.
У Києві прогнозують снігопад. Також упродовж вечора прогнозують різке зниження температури від +1°С до -9°С.
У Подільському і Дніпровському районах вже сніжить, до Святошинського сніг ще не дійшов.
Техніка комунальної корпорації "Київавтодор" уже чергує на вихідних позиціях у місті. Також дорожники розпочали обробку протиожеледними засобами підйомів та спусків, вулиць із бруківки, мостів, тротуарів.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Нині залучено 120 одиниць спецтехніки.
Загалом "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.
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