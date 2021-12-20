Київ замітає: дорожники кажуть, що готові до погіршення погоди (фото)

Київ замітає: дорожники кажуть, що готові до погіршення погоди (фото)

У Подільському і Дніпровському районах вже сніжить, до Святошинського сніг ще не дійшов.

У Києві прогнозують снігопад. Також упродовж вечора прогнозують різке зниження температури від +1°С до -9°С.

У Подільському і Дніпровському районах вже сніжить, до Святошинського сніг ще не дійшов.

Техніка комунальної корпорації "Київавтодор" уже чергує на вихідних позиціях у місті. Також дорожники розпочали обробку протиожеледними засобами підйомів та спусків, вулиць із бруківки, мостів, тротуарів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Нині залучено 120 одиниць спецтехніки.

Загалом "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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