Київ замело снігом: рух транспорту обмежать, щоб уникнути заторів

Поліція опублікувала карту місць для відстою транспорту.

У Києві через погодні умови обмежать в'їзд великогабаритного транспорту. Обмеження діятиме увечері з 17:00 до 22:00, а також з 07:00 до 10:00 уранці.

Про це 21 грудня повідомила пресслужба КМДА.

Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Зазначається, що обмеження діятиме тимчасово до покращення погодних умов.

Нагадаємо, що у Києві вночі дороги та тротуари чистили 317 одиниць техніки. Більшість вулиць зараз розчищені від снігу. Магістральні вулиці розчищала та посипала спецтехніка. Проте в соцмережах пишуть, що сніг настільки скував столицю, що дістатися з передмістя до метро виявилося більш ніж важко.

Карта місць відстою великогабаритного транспорту:

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