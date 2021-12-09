Київ заллє крижаним дощем: прогноз погоди на четвер, 9 грудня

Дощ припиниться вдень.
У четвер, 9 грудня, у Києві прогнозують крижаний дощ та мокрий сніг.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Хмарна погода буде триматися у столиці весь день. Очікується, що дощ припиниться до середини дня. При цьому видимість погіршиться до 500 метрів. Температура повітря вдень +1 градус, вночі похолодає до -1. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, що згідно з прогнозом синоптиків, грудень у Києві буде майже безсніжним. Невеликий сніг йтиме лише шість днів - 21, 24, 25, 29, 30 та 31 грудня.
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