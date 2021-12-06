Київ заллє дощем, на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на понеділок, 6 грудня

Київ заллє дощем, на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на понеділок, 6 грудня

Водії мають бути обережними на дорогах.

У понеділок, 6 грудня, погода у Києві протягом усього дня буде похмурою. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Також читайте Кількість випадків коронавірусу в Києві після вихідних значно збільшилась: статистика на 6 грудня

Після дрібного снігу, який йшов уночі, вранці на дорогах утворилася ожеледиця. Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Очікується, що вдень та увечері буде йти дощ. Температура повітря +1 +3 градуси. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Відзначимо, що про небезпечну погоду у Києві та області попередили рятувальники. Так, 6 грудня можливі налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Укргідрометцентр

Погода в Україні: синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю

Читайте також: