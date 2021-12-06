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Київ заллє дощем, на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на понеділок, 6 грудня

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Київ заллє дощем, на дорогах - ожеледиця: прогноз погоди на понеділок, 6 грудня

КМДА

Водії мають бути обережними на дорогах.

У понеділок, 6 грудня, погода у Києві протягом усього дня буде похмурою. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Після дрібного снігу, який йшов уночі, вранці на дорогах утворилася ожеледиця. Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Очікується, що вдень та увечері буде йти дощ. Температура повітря +1 +3 градуси. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Відзначимо, що про небезпечну погоду у Києві та області попередили рятувальники. Так, 6 грудня можливі налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

© Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Погода в Україні: синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю

Погода в Україні: синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю

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