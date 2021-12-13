Київ заллє дощем і притрусить снігом: погода на понеділок, 13 грудня

Київ заллє дощем і притрусить снігом: погода на понеділок, 13 грудня

Температура повітря не опуститься нижче 0 градусів.

У понеділок, 13 грудня, весь день у Києві буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ та сніг.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Очікується, що дощ почнеться зранку і ослабне після обіду. Ближче до вечера йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. Температура повітря вдень +1 +2 градуси, вночі трохи холодніше. Вітер західний, 1,8 м/с.

Відзначимо, що тиждень, 13-19 грудня, в Україні буде прохолодний та багатий на опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Найсильніші морози очікуються в Карпатах.

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