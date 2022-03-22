"Київ залишається у списку пріоритетних цілей, але йому нічого не загрожує", - Арестович

"Київ залишається у списку пріоритетних цілей, але йому нічого не загрожує", - Арестович

Він наголосив, що у окупантів немає жодних шансів взяти столицю.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Київ залишається у списку пріоритетних цілей окупантів, але у них немає шансу його взяти.

Він зазначив, що Києву взагалі нічого не загрожує, пише НВ.

"Київ залишається у списку пріоритетних цілей, це правда. У них основні напрямки це Херсон, Миколаїв, хоча вони в оборону вже встали, зона ООС, від Ізюму і до Воловахи, Маріуполь, безумовно, і Київ, тому що вчора на Броварському напрямку вони намагалися возитися", – сказав він.

Арестович також зазначив, що Україна – це суцільна Чорнобаївка для російського ворога.

Нагадаємо, Олексій Арестович заявив, що активні бойові дії на території України закінчаться протягом 2-3 тижнів.

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